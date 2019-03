Sono già tantissime le scuole che stanno partecipando alla terza edizione di “W la scuola”. Netweek però ha deciso di prolungare la scadenza per le iscrizioni, prevista per il 28 febbraio, così da poter aiutare il maggior numero possibile di istituti. Infatti, c’è ancora tempo fino al 31 marzo, un mese intero in più, per registrarsi sul portale www.wlascuola.com.

Iscrizioni prorogate fino al 31 marzo

Una scelta del nostro gruppo editoriale per dare la possibilità a tutte le scuole dell’infanzia e primarie di poter ricevere i nostri utilissimi regali, didattici e ludici. Soprattutto per agevolare eventuali nuovi iscritti che magari hanno scoperto in ritardo l’iniziativa. E se il vostro istituto non si è ancora iscritto, non perdete tempo e fatelo partecipare: l’iscrizione è facile e totalmente gratuita. L’anno scorso hanno partecipato 1.900 scuole e abbiamo donato in totale 90.000 euro in materiali. Ma speriamo proprio di poter superare questo traguardo!

Arriva il super coupon da 5 punti

Finora sono stati pubblicati cinque buoni, ma non bisogna preoccuparsi perché la raccolta è solo all’inizio, poiché andrà avanti fino al 25 maggio. Non solo: in questi mesi verranno pubblicati dei coupon speciali che valgono più punti. E il primo super tagliando, che vale ben 5 punti, lo potrete trovare già sul prossimo numero del Giornale, in edicola da martedì 12 marzo. Un’occasione assolutamente da non perdere! Solo le scuole possono iscriversi, ma tutti possono raccogliere i punti: genitori, zii, nonni, amici, insegnanti…

Sfoglia il catalogo dei premi

Intanto le classi possono iniziare a scegliere i regali che preferiscono per impegnarsi a raggiungere il numero di punti richiesto. Online sul portale è possibile vedere tutti i prodotti in palio e verso la metà di marzo distribuiremo il catalogo premi a tutte le scuole partecipanti.

Inoltre, sempre su wlascuola.com le nostre simpatiche mascotte, Margherita la matita e i suoi amici, continuano a tenerci compagnia per tutta la durata dell’iniziativa, proponendo ogni settimana un nuovo gioco per divertirsi insieme: indovinelli, disegni da colorare, cruciverba…

Ricordiamo, infine, che le scuole, nella propria area personale, possono ancora iscriversi a “Tanti Auguri Mamma”, la storica iniziativa Netweek che consente agli alunni delle scuole del nostro territorio di inviare gli auguri alle proprie mamme in un modo molto speciale: dolcissimi messaggi di affetto pubblicati sul nostro giornale, in occasione della festa della mamma.