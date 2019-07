Si avvicina un fine settimana di tempo stabile e soleggiato. Domani ancora un po’ di instabilità, poi torna il sereno.

Weekend di sole in Lombardia

La Lombardia vivrà un week-end tutto sommato stabile e per lo più soleggiato. Lo conferma l’esperto meteo Christian Brambilla. In particolare durante la notte e al primo mattino le temperature si manterranno gradevoli, mentre nel corso della giornata saliranno fino a 30/32 gradi. Caldo sì dunque, ma non eccessivo come la scorsa settimana.

Solo domani pomeriggio, venerdì 12 luglio, si avrà un pò di instabilità e qualche rovescio/temporale sparso su alta Valtellina, Valcamonica, alto Garda, pedementana Bresciana.

Il tempo per domani, venerdì

In pianura soleggiato o poco nuvoloso ovunque per tutta la giornata. Sui monti soleggiato al mattino. Nel pomeriggio nuvolosità variabile e più compatta, specialmente su est regione con qualche rovescio/temporale sparso su alta Lombardia. Temperature minime sui 17/19 gradi, max sui 29/31 gradi.

Sabato e domenica

Sabato: soleggiato o poco nuvoloso. Non si esclude ad estremo sud/est regione qualche rovescio locale tra il pomeriggio/sera. Altrove asciutto e caldo. Temperature minime sui 18/20 gradi, max sui 30/32 gradi.