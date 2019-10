Weekend soleggiato e fresco al mattino. Possibile qualche piovasco su alto Garda e Bresciano. Temperature minime in calo.

Weekend soleggiato e fresco al mattino

Avremo un weekend soleggiato o generalmente poco nuvoloso sulla pianura, mentre sui monti è attesa qualche nuvola in più, specialmente tra sabato pomeriggio e domenica.

Non sono previste piogge, se non qualche sporadico fenomeno domenica pomeriggio, localizzato nella zona dell’alto Garda e dell’alto Bresciano.

Le fresche correnti da est arrivate sulla Lombardia nelle ultime ore continueranno a persistere, portando le temperature massime sui 19/22 gradi e portando ad un abbassamento di quelle minime.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi con temperature massime comprese tra i 18 e 21 gradi.

Domani, sabato 5 ottobre, tempo sempre sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità specie su Alpi e Prealpi, su alte pianure solo nubi alte di passaggio in un contesto generalmente soleggiato.

Fresco al mattino, con temperature che non supereranno gli 8/10 gradi. Le massime si attesteranno tra i 18 e 22.

Domenica: al mattino soleggiato o poco nuvoloso in pianura. Nuvolosità variabile sui monti. Nel pomeriggio qualche nube in più anche su media/alta pianura, nuvolosità irregolare sui monti specie nella Bergamasca e nel Bresciano, dove non si esclude qualche locale rovescio tra il tardo pomeriggio e la sera.

Temperature minime in calo tra i 7 e i 9 gradi. Massime stazionarie.