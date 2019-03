Wifi gratis a Palazzo Arese Borromeo. Novità per tutti i visitatori della seicentesca dimora del centro storico di Cesano Maderno.

E’ BorromeoWiFi il nome della rete del servizio attivo in Sala dei Fasti Romani, in Sala Aurora e nel Cortile d’Onore di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno. Si accede al servizio con le stesse modalità di accesso nei punti già attivi alla biblioteca civica Vincenzo Pappalettera di via Borromeo e in piazza dell’Amicizia a Binzago.

Registrazione semplice e veloce

Gli utenti già registrati presso queste due aree potranno accedere utilizzando le medesime credenziali e senza, quindi, ulteriori registrazioni. I nuovi utenti dovranno invece procedere con una semplice e veloce registrazione: tra i dati richiesti sarà indispensabile indicare un numero di cellulare da cui, al termine della registrazione, sarà necessario effettuare una telefonata al numero indicato, per abilitare l’utenza. La telefonata non ha alcun costo, sarà infatti sufficiente far squillare un paio di volte per poi chiudere la comunicazione.

Connessione per cinque ore al giorno

E’ prevista la possibilità di connettersi per un massimo di cinque ore al giorno, senza limitazioni di traffico. Le cinque ore sono cumulative, a prescindere dal numero di sessioni giornaliere o dal punto di accesso. “Per l’attivazione del servizio gli unici impegni di spesa sostenuti – precisa il Comune in una nota – sono relativi all’acquisto e all’installazione delle antenne, mentre per la connettività Internet si è sfruttata la linea presente all’InfoPoint del Palazzo, quindi senza costi aggiuntivi in spesa corrente”.