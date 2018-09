Agente della Polizia locale di Seregno si toglie la vita. L’uomo, 45enne, era stato soccorso ieri mattina in casa in condizioni gravissime. E’ morto durante il trasporto all’ospedale San Gerardo.

Agente della Polizia locale di Seregno si toglie la vita

E’ un agente della Polizia locale di Seregno il 45enne soccorso ieri in casa, a in condizioni gravissime e morto durante il trasporto all’ospedale San Gerardo. L’uomo, che da diversi anni prestava servizio presso il comando dei vigili di Seregno, si è tolto la vita in casa e, nonostante i soccorsi tempestivi, è spirato durante il trasporto d’urgenza all’ospedale monzese.

La macchina dei soccorsi era scattata ieri mattina intorno alle 10 in via Alfieri a Birone, frazione di Giussano.

Già fissata la data dei funerali che si terranno giovedì alle 9.30 nella chiesa di Birone.