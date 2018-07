A Cesano va a fuoco una pizzeria: avrebbe aperto nelle prossime settimane. Le fiamme questa notte intorno alle 4.30 in via don Luigi Viganò. Pesanti danni anche al solarium accanto.

Incendio questa notte a Cassina Savina di Cesano Maderno, all’interno di una pizzeria che era prossima all’apertura. Le fiamme sono divampate alle 4.30 circa in via don Luigi Viganò, proprio davanti al Mercatone uno. La proprietaria dell’immobile, che abita nella zona, è stata svegliata da un forte boato e pensando ad un incidente si è affacciata alla finestra. E così ha scoperto che il locale stava andando a fuoco.

Immediato l’intervento dei pompieri che hanno lavorato fino alle 8 circa di questa mattina per spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza i locali. A seguito dell’incendio anche il locale accanto alla pizzeria, un solarium, ha subito ingenti danni, soprattutto all’arredo interno.

Sull’accaduto sono in corso indagini.