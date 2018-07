Maxi intervento di BrianzAcque per estendere la rete fognaria in un’ampia zona contigua tra Desio e Bovisio Masciago. Undici le vie coinvolte dai lavori, che si protrarranno per un anno con un impegno economico di quasi 3 milioni.

A Desio e Bovisio Masciago in arrivo fognature per 11 strade

L’ operazione prenderà il via a partire da settimana prossima. In totale, è prevista la posa di 4 chilometri e mezzo di tubazioni per la raccolta delle acque nere.

Undici le arterie coinvolte. Di queste 7 sono situate a Bovisio Masciago. Si tratta di via Aprica, via Cervino, via delle Grigne, via Desio, via Europa, via Bertacciola, via San Rocco. Mentre le restanti 4 si trovano nel territorio comunale di Desio: via dei Boschi, via Ferravilla, via Cattaneo e via Matilde Serao.

“Si tratta di un intervento di portata significativa, il più grande per estensione che BrianzAcque abbia mai realizzato per dotare il territorio di pubbliche fognature – sintetizza il Presidente e Ad della local utility dell’idrico, Enrico Boerci – Esso rappresenta inoltre una risposta importante alle attese delle due Amministrazioni Comunali coinvolte e a quelle dei cittadini con effetti benefici per l’ambiente e per la vivibilità del territorio”.

Si comincia da Desio

I lavori, finanziati con i proventi della bolletta dell’acqua pagata da cittadini e imprese e reimpiegati da Brianzacque per creare nuove dotazioni idriche di servizio. Si comincerà da Desio, in via Carlo Cattaneo nel tratto compreso tra via Agnesi e via Ferravilla Per accelerare i tempi di realizzazione, da settembre le squadre impiegate in contemporanea saliranno a due.

Disagi per la viabilità

Considerato che la cantierizzazione, gli scavi e i lavori per la posa delle tubature riguardano una tratto della Provinciale SP 173 (via Ferravilla nel comune di Desio e via Desio in quello di Bovisio) e strade ad essa laterali, è prevedibile un impatto sulla viabilità. Allo scopo di contenere al minimo i disagi, BrianzAcque ha in corso coordinamenti con la Provincia di Monza e Brianza e con le Polizie Locali dei due comuni confinanti.