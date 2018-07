A Desio una 23enne aggredita. Dopo gli episodi violenti accaduti qualche giorno fa, alle 3 di questa notte la ragazza è stata vittima di un evento violento in via Cesano Maderno.

Una ragazza di 23 anni è stata soccorsa questa notte, pochi minuti prima delle 3 in via Cesano Maderno a Desio. La giovane, secondo quanto riportato dal sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, sarebbe rimasta vittima di un’aggressione poco prima. Dopo la telefonata al 118 sul posto si è portata la croce rossa cittadina e i Carabinieri per ricostruire quanto accaduto. La ragazza, soccorsa in codice giallo è poi risultata meno grave del previsto ed è stata portata in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza.

Non è la prima aggressione che avviene di notte a Desio. Solo pochi giorni fa altri due episodi, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.