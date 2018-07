A Desio malore per una bambina di 11 anni. Soccorritori in via Tagliabue questa notte poco prima delle due. Inizialmente le condizioni sono sembrate gravi poi la piccola si è ripresa.

A Desio malore per una bambina di 11 anni

Una bambina di soli 11 anni è stata soccorsa questa notte poco prima delle 2 in via Tagliabue a Desio a causa di un malore improvviso. L’allarme è scattato poco prima delle due. Inizialmente le condizioni della bambina sono sembrate molto gravi tanto che i soccorritori sono arrivati sul posto in codice rosso. Ma una volta prestate le prime cure la bimba si è ripresa ed è giunta in ospedale, al San Gerardo di Monza, in codice verde.

Non è stato invece trasportato in ospedale il 38enne che si è sentito male a Monza, in via Borgazzi. L’uomo ha accusato un malore alle 3 della notte appena trascorsa ed ed è stato soccorso dagli operatori della croce bianca di Biassono. Si è ripreso in fretta e non c’è stata necessita di fare accertamenti medici.