A fuoco il motore di un’auto intorno alle 17 di oggi, giovedì 6 dicembre, in Milano Meda.

A fuoco il motore di un’auto, arrivano i pompieri

Il vano motore dell’automobile ha preso fuoco mentre la vettura percorreva la superstrada in direzione Milano, nel tratto compreso tra Binzago e Bovisio Masciago. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Seregno, che hanno provveduto a spegnere il principio di incendio e a mettere in sicurezza il veicolo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.