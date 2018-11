A fuoco il motore di un’auto, in via Luini arrivano i pompieri. L’intervento è scattato poco prima delle 9 di oggi, lunedì 26 novembre.

A fuoco il motore di un’auto in via Luini

In base alle informazioni raccolte una coppia di seregnesi residente in zona Santa Valeria stava percorrendo la via Luini a bordo della propria Peugeot 206 quando, in prossimità del civico 30, avrebbe notato del fumo e delle scintille provenire dal vano motore. I due si sono quindi fermati a lato strada, sono scesi dall’auto e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco

Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento seregnese che hanno provveduto a spegnere il principio di incendio scongiurando che le fiamme si propagassero a tutta la vettura.