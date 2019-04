A fuoco nella notte un deposito di legna tra Sovico e Albiate.

A fuoco un deposito di legna

Incendio nella notte tra lunedì e martedì in via Vicinale della Carbonera ad Albiate al confine con Sovico. Per cause ancora da accertare, il rogo ha interessato un deposito di legna di un’azienda agricola. Dai primi riscontri sembrerebbe che sia di natura accidentale.

I soccorsi

Ricevuta la segnalazione, sul posto sono arrivati tre mezzi dei Vigili del fuoco. Un’autopompa e un’autobotte da Lissone e un’autopompa da Seregno. I pompieri hanno domato l’incendio che fortunatamente non ha intaccato la struttura. Sono stati solo parzialmente danneggiati macchine agricole e attrezzi appartenenti al proprietario dell’azienda agricola. Messi in salvo gli animali presenti nell’area interessata dall’incendio.

