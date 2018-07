Violento scontro tra un’auto e una moto a Giussano.

A Giussano travolto un motociclista

Incidente pochi minuti fa a Giussano in via Viganò all’angolo con via Marco Polo. Coinvolti un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro di 39 anni finito in ospedale in codice giallo. L’incidente è accaduto intorno alle 16.30 ed è stato rilevato dagli agenti di Polizia locale.

I soccorsi

La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia locale. Sul posto sono arrivate l’ambulanza di Lurago d’Erba e l’automedica che hanno prestato le prime cure al 39enne. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale in codice giallo. Sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.