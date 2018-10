A Limbiate alberi caduti su auto e rotaie allagamenti a scuola. Numerosi interventi per i danni causati dal maltempo, oggi chiuso il parco di Villa Mella

Alberi caduti e allagamenti

Da ieri vigili del fuoco, Polizia locale, operai del Comune e Protezione civile impegnati in diverse zone della città per i danni causati dalla forte pioggia. Questa mattina, martedì 30 ottobre, un albero è caduto nel parchetto via Cacciatori, a Ceresolo. Due piante del giardino di proprietà privata in un giardino di via Mazzini si sono abbattute nel parco di Villa Mella, il Comune ha deciso di chiudere per tutta la giornata l’area verde pubblica.

I danni di ieri

Nel pacheggio di via San Giorgio, un albero è caduto su un’auto causando parecchi danni. E’ stato rimosso da operai del Comune e volontari della Protezione civile. Nel giardino della clinica Villa Bianca, in via Fratelli Cairoli, rimosso un albero pericolante.

Alberi sulla Saronno-Monza

Disagi al traffico si sono verificati nella mattinata di ieri sulla Monza-Saronno, all’altezza del Centro commerciale Euronics, dove un altro albero instabile è stato rimosso con l’ausilio dei Vigili del fuoco. Per disciplinare la viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. L’albero rappresentava un pericolo per gli automobilisti sulla carreggiata in direzione Bovisio.

Linea tranviaria ferma per tre ore

In viale Dei Mille invece un albero è caduto sulle rotaie del tram. Alle 16.40 sono intervenuti il personale del servizio di reperibilità dell’Ufficio tecnico comunale, due pattuglie della Polizia locale e la Protezione Civile. Mentre i tecnici di Atm effettuavano i lavori di ripristino della linea tranviaria, il traffico veicolare veniva deviato su via Ravenna. L’intervento si è chiuso dopo tre ore, alle 19,30.

Gli allagamenti

Ieri pomeriggio la pioggia incessante ha causato l’allagamento dello scantinato del Municipio di via Monte Bianco e della palestra della scuola di via Cartesio, al Villaggio Giovi. Si sono verificate anche infiltrazioni d’acqua dal tetto della scuola primaria di via Stromboli a Mombello. I tecnici comunali sono anche intervenuti ieri in via Marconi per alcuni rami caduti, in via Filzi/Isarco per danneggiamento dello specchio parabolico e per tombini ostruiti in varie zone della città.