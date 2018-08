A Limbiate auto abbandonata va fuoco in un parcheggio. Due giorni prima i pompieri erano riusciti a spegnere in tempo il principio d’incendio

Auto abbandonata va a fuoco

Incendio nella notte in via Jenner, al quartiere Ceresolo. Tra sabato e domenica un’auto «Mercedes classe A» è andata a fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 3, per spegnere il rogo si sono precipitati sul posto i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bovisio Masciago insieme ai carabinieri.

Il veicolo era abbandonato

Il veicolo era abbandonati da due anni in quel parcheggio. Dalle ricerche delle forze dell’ordine è emerso che la vettura era di proprietà di un uomo ospitato in un centro di accoglienza dell’ex ospedale Antonini di Mombello, in quanto indigente. Poche ore dopo aver spento l’incendio, l’auto è stata rimossa.

Il precedente due giorni prima

Appena due sere prima un principio d’incendio a un sedile della stessa «Mercedes» era stato spento dai Vigili del fuoco. Le cause di entrambi gli incendi non sono state rese note, ma considerata la distanza ravvicinata tra i due episodi non sembra probabile il guasto meccanico.