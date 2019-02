A Limbiate in scena la commedia con Mariagrazia Cucinotta. Sabato 2 marzo vi aspettano anche Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi.

A Limbiate in scena la commedia con Mariagrazia Cucinotta

Sabato 2 MARZO h.21 il capiente e moderno teatro di Limbiate ospita “Figlie di E.v.a.”, nuova commedia brillante

fra cui spiccano nel cast tre famose protagoniste: Mariagrazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi,

che è anche fra gli autori.

Tutto ruota intorno a un politico corrotto, che si fa beffa di 3 donne in contemporanea: Elvira, Vicky e Antonia (da cui “E.v.a.” nel titolo, per via delle iniziali dei nomi).

Elvira è la segretaria del Sindaco Nicola Papaleo, spregiudicato e doppiogiochista: Elvira sa tutto e tutto risolve. Vicky è la moglie (da lui sposata perché molto ricca), depressa e infelice per tale matrimonio. Poi c’è Antonia, professoressa precaria di latino: bella, intelligente, romantica, in attesa che spunti la “dolce metà” e, magari, una cattedra.

Una rivalità che diventa amicizia

Fra loro inizialmente c’è rivalità, ma quando capiranno di essere state ingannate, oltretutto dallo stesso uomo, nascerà una solida complicità e diverranno amiche.

Una bella e spassosa storia di solidarietà, che traccia anche un messaggio preciso sulla condizione femminile, spesso relegata a stare un passo indietro ma capace, se provocata, di tirare fuori risorse geniali e rimontare, vincendo in volata.

Lo spettacolo, inizialmente previsto per il 16 febbraio, è stato spostato sabato 2 marzo dato che la nostra brava Maria Grazia Cucinotta è stata la “madrina” prescelta per rappresentare il cinema italiano a Los Angeles, in concomitanza della stessa data.

Informazioni

Costo biglietti: poltronissima da 22 € , poltrona da € 19 .

Biglietteria teatro Via Valsugana Limbiate aperta ogni mercoledì e sabato dalle h.16,00 alle h.19,00.

On line: www.melarido.store, www.teatrocomunalelimbiate.it ( senza costi aggiuntivi) e su www.vivaticket.it

(con piccolo costo prevendita per la scelta del posto in sala).

Info: biglietteria@melarido.it