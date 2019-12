A Limbiate una App per promuovere il commercio. Un’applicazione per smartphone che offre un servizio di visibilità ai sessanta negozianti che hanno aderito all’iniziativa

A Limbiate una App per promuovere il commercio

Una App semplice e pratica, per trovare a Limbiate tutto ciò che serve. E’ stata presentata mercoledì scorso, in municipio, “Progetto Commercio”, un’applicazione per smartphone che offre uno spazio di visibilità alle sessanta attività commerciali cittadine che hanno aderito all’iniziativa.

Per cercare prodotti, indirizzi, orari

L’App permette la ricerca, per ogni negozio presente, dei prodotti in vendita, ma anche indirizzo, orari di apertura e le offerte di ogni attività: presente anche una funzione che invia notifiche ogni volta che arrivano nuovi prodotti in negozio e la ricerca per tipo di oggetto.

I promotori dell’iniziativa

Promotori dell’App sono stati proprio i commercianti, l’Amministrazione comunale, che ha condiviso la proposta contribuendo finanziariamente alla nascita di questo strumento che vuole agevolare l’incontro tra la clientela e i negozi locali, e la Pro Loco cittadina.

Dopo i coupon il “Progetto commercio”

“Progetto Commercio” arriva un anno dopo l’idea di creare dei coupon, da inserire nel giornalino del Comune, con le offerte dei negozianti limbiatesi. Per il sindaco Antonio Romeo l’obiettivo “è anche quello di fare rete e il tentativo di proporre qualcosa di innovativo per il commercio locale e rilanciarlo, data la generale crisi dei piccoli commercianti”.

Uno spazio dedicato agli eventi

L’appicazione ha anche uno spazio dedicato agli eventi che si terranno in città: per ognuno di questi ci sarà una breve descrizione, indirizzo e data. L’intenzione adesso è incrementare il numero di attività incluse in “Progetto Commercio”, che è aperta a tutte le realtà commerciali limbiatesi.