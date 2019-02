A Muggiò arrestato giovane ladro di biciclette. Nei guai un minorenne di Desio.

I carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato un giovanissimo ladro di biciclette per furto aggravato. E’ un ragazzo ucraino, residente a Desio, non ancora maggiorenne. Aveva appena rubato quattro biciclette e un overboard dai box di una palazzina di Muggiò quando è stato fermato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Desio. E’ successo alle 4 di martedì 12 febbraio in via Beato Angelico.

Si nascondeva in un campo

Diversi condomini hanno sentito rumori sospetti provenire dai box della palazzina e hanno allertato le forze dell’ordine. Una segnalazione tempestiva, che ha permesso ai carabinieri di intervenire prontamente e di individuarlo in un campo vicino al condominio: accovacciato a terra, cercava di nascondersi sotto al giubbino. Invano. Proprio il colore del piumino, rosso, l’ha non l’ha fatto passare inosservato. Le indagini continuano. I militari sono sulle tracce dei complici del diciassettenne desiano, molto probabilmente due. Le biciclette e lo skateboard elettrico sono stati restituiti ai proprietari.