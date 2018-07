XnoiVale: a Seveso una giornata per ricordare Valeria Bufo vittima di femminicidio. Saranno presenti anche i figli Alessandro, Stefano ed Eleonora.

A Seveso una giornata per ricordare Valeria Bufo

Domenica 8 luglio all’Altopiano di Seveso è in programma #XnoiVale evento a scopo benefico per ricordare Valeria Bufo, ennesima vittima di femminicidio. La vicenda, il 19 aprile scorso, scosse Bovisio Masciago, dove il marito uccise Valeria a colpi di pistola in mezzo alla strada e Seveso dove la coppia viveva.

La manifestazione verrà presentata a Seveso, presso Villa Dho (via Cacciatori delle Alpi, 3b), martedì 3 luglio alle ore 18.30 alla presenza degli organizzatori, dei figli di Valeria – che hanno voluto organizzare un quadrangolare di calcio a 7 con squadre formate dai loro amici – e delle Autorità cittadine.

Scopo dell’evento, al quale hanno aderito diversi artisti e sponsor, è quello di raccogliere fondi per l’apertura di uno sportello psicologico sulla violenza domestica, dedicato in particolare alle donne che la subiscono, per evitare le estreme conseguenze che ormai sono, purtroppo, cronaca quotidiana.

Il programma dell’evento

La giornata si aprirà alle 11 con la Santa Messa in memoria di Valeria presso la parrocchia San Carlo. Nel pomeriggio invece ci saranno diversi appuntamenti. Alle 16 il quadrangolare di calcio a 7 presso l’oratorio San Carlo. A seguire, alle 18.30, il concerto jazz del pianista Yazan Greselin, con la partecipazione

straordinaria del batterista Nicola Angelucci e della cantante Sania Gargano. Alle 19.30 interverranno alla manifestazione gli psicologi dell’Associazione AdAgio a supporto del progetto contro la violenza di genere.

Seguiranno alle 20.00 l’esibizione di Fabrizio Vendramin, lo stravagante pittore vincitore nel 2011 della seconda edizione di Italia’s got talent, con relativa asta benefica di uno dei suoi quadri dipinti al contrario, la premiazione delle squadre del quadrangolare di calcio e l’asta benefica con magliette donate da calciatori di serie A, a favore del progetto contro la violenza di genere

La serata si chiuderà con il concerto di MAo Medici, cantautore anonimo “senza genere” di Lissone.

Da segnalare la partecipazione della cantante Luisa ‘Lu’ Colombo, conosciuta per il tormentone di qualche anno fa “Maracaibo” e apprezzata autrice di alcuni brani che fanno parte di un progetto musicale contro la violenza sulle donne.

Info

Ingresso gratuito con offerta libera al fine di realizzare uno sportello di supporto per le vittime di violenza e altri progetti sostenuti dall’Associazione AdAgio.

Per tutta la giornata i più piccoli potranno divertirsi sui gonfiabili. La cucina sarà aperta dalle ore 16.

