A Triuggio strada chiusa per lavori di posa della rete del gas. L’intervento sarà effettuato in un tratto di via Vittorio Emanuele, tra via De Gasperi e via San Carlo, dove sarà interdetto il traffico.

A Triuggio strada chiusa per lavori

Da ieri, lunedì 27 agosto, sono iniziati i lavori dell’azienda Reti Più per la posa della rete del gas. L’intervento si prolungherà fino a venerdì 7 settembre. Essendo il tratto di strada chiuso al traffico è prevista una viabilità alternativa per aggirare il cantiere.

Modifiche alla viabilità

Le auto provenienti da Canonica e da Albiate e dirette a Besana saranno deviate in via De Gasperi, quindi dirottate verso il centro del paese per imboccare via San Carlo e ritornare quindi su via Vittorio Emanuele. I mezzi pesanti, invece, saranno costretti a fare il giro del Comune.

Il commento del sindaco

“Si tratta di lavori di ampliamento e completamento della rete – spiega il sindaco Pietro Cicardi – Purtroppo per ragioni di sicurezza non si è potuto lasciare aperta la strada. Il problema grosso sarà solo per i camion che dovranno fare il giro”. Si tratta comunque solo di qualche giorno.

I precedenti lavori

A novembre sono stati eseguiti dei lavori anche in via Roma. Gli addetti alla manutenzione di BrianzAcque hanno sistemato dei pozzetti che stavano cedendo. Li hanno rimessi in quota 4 o 5 tombini, un lavoro che è stato eseguito in una notte.