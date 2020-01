E’ tutto pronto per il tradizionale falò dedicato a Sant’Antonio Abate, in programma domenica pomeriggio a Villasanta nella frazione di San Fiorano, nel campo dell’oratorio che si trova all’angolo tra via Sciesa e via Manzoni. Ma la tradizione ha acceso feroci polemiche dal punto di vista ambientale.

Ad alzare la voce contro la maggioranza di centrosinistra è il Movimento Cinque Stelle villasantese il quale, attraverso un duro comunicato, ha accusato la Giunta guidata da Luca Ornago di non aver impedito il falò per motivi ambientali e di non avere a cuore i temi riguardanti l’inquinamento.

Nel loro comunicato stampa, che potrete leggere di seguito, i pentastellati hanno puntato il dito anche sui miasmi che da parecchio tempo si sprigionano dal deposito degli pneumatici alla Tagliabue gomme.

M5Stelle a muso duro

“Aria inquinata oltre le soglie critiche da giorni e problematiche legate ai miasmi da pneumatici, squilibri climatici generali: il quadro villasantese si allinea, ahinoi, alla situazione mondiale. Notizie ed allarmi (non ultimo quello del meteorologo Flavio Galbiati) non sembrano però sfiorare la Giunta Comunale. Tradizionale falò di Sant’Antonio: l’aggettivo vorrebbe caricare di connotazioni positive un evento che di positivo ha ben poco. È del 15 gennaio la comunicazione ufficiale: il citato quartiere avrà il suo fuoco per far contento l’elettorato. Altri comuni, più sensibili, hanno bloccato la manifestazione. L’ ecologia è la scienza delle moltiplicazioni, moltiplichiamo le emissioni di particelle da ipotetici fuochi in tanti comuni e ne otterremo una quantità non trascurabile. Per questo, tante amministrazioni locali hanno vietato queste iniziative logore e ormai antiquate. In un’epoca non più legata ad arcaici ritmi contadini questi falò – impatto ambientale a parte – hanno perso qualsiasi significato. Non solo la decisione della Giunta è in netta contraddizione con i conati ambientalisti che stanno connotando il lavoro del Sindaco e dei suoi assessori. La collocazione suona anche quasi beffarda. Non bastava a San Fiorano l’impatto olfattivo delle ormai arcinote gomme? Auspicare un ripensamento da parte del nostro Sindaco risulta impossibile. Rimane nell’agenda Villasantese l’ennesimo passo sgrammaticato nel settore ambiente da parte di questa Giunta. Non si vuole impedire ai cittadini di rispettare la tradizione. Un’ alternativa potrebbe essere un buon vin brulé e tortelli in piazza.”

Appuntamento per domenica

L’appuntamento di domenica è organizzato da «Oratori di Villasanta», «La Ghiringhella», «Corpo musicale» e «Gruppo Alpini» di Villasanta e, dicevamo, prenderà il via alle 16.45 con la benedizione degli animali, mentre alle 17.15 verrà acceso l’atteso falò.