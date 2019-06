Abbatte il semaforo dovrà ripagarlo. A Bovisio Masciago anche un incidente alla rotatoria questa mattina, lunedì 17 giugno

Abbatte il semaforo dovrà ripagarlo

Ha abbattuto un semaforo in via Bonaparte, ora dovrà ripagarlo. Un automobilista di 43 anni, alle 2,30 di notte di domenica è finito fuori strada centrando in pieno l’impianto semaforico, distruggendolo. Il danno è stato constatato il mattino seguente dalla Polizia locale che ha iniziato a visionare le telecamere per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile.

Si è presentato in comando

Ieri mattina però, lunedì, si è presentato in comando l’automobilista sostenendo di essere finito fuori strada a causa di un colpo di sonno. Oltre alla multa dovrà rimborsare al Comune il costo del semaforo, circa mille euro.

Incidente alla rotatoria

Sempre a Bovisio, ieri mattina, lunedì 17 giugno, si è verificato un incidente sulla Nazionale dei Giovi, alla rotatoria del motel Azzurra. Intorno alle 10,30 un ciclista di 24 anni, residente a Limbiate stava procedendo verso nord quando nella rotonda si è immessa una Peugeot condotta da una 41enne che lo ha colpito in pieno. Sul posto è intervenuta Polizia locale che in queste ore sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistra

Ciclista in ospedale

A causa delle ferite riportate, il giovane in sella alla bicicletta è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. All’automobilista invece, la Polizia locale ha ritirato la patente