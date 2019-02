Acqua in classe: chiuso il ciclo di incontri formativi organizzato da BrianzAcque. Gli ultimi appuntamenti si sono tenuti nelle scuole d’infanzia di Cavenago e Meda.

170 i bambini coinvolti

Grande partecipazione da parte delle scuole, con ben 170 alunni che hanno presentato i loro manifesti sull’uso consapevole dell’acqua, al termine del percorso di formazione “Acqua in classe”. L’iniziativa, che si inserisce nel progetto “Acqua Insieme”, nata dalla partnership tra BrianzAcque ed Acli Milanesi, è partita a fine ottobre dello scorso anno, coinvolgendo in 6 comuni della Brianza oltre 650 bambini di 33 classi per approfondire tutte le tematiche riguardanti l’acqua che tutti i giorni sgorga dal rubinetto. Nel 2019 il percorso formativo si è ampliato e sta coinvolgendo altri 6 comuni della Brianza, 16 classi e circa 400 bambini. I bambini sono stati accompagnanti in questi mesi dagli operatori del progetto in un viaggio fantastico attraverso la narrazione di una storia: due fratellini (un maschio e una femmina) per recuperare il primo dentino appena caduto nel lavandino, per magia diventano piccoli piccoli, e lo seguono lungo le tubature che portano dal lavandino di casa fino al fiume. Al termine del ciclo di incontri sono stati proprio i bambini a scrivere e a disegnare il proprio Manifesto dell’Acqua.

Gli eventi di Meda

Durante gli eventi conclusivi a Meda i bambini delle scuole dell’infanzia Maria Bambina e Giovanni XXIII hanno raccontato la bella esperienza e presentato i loro lavori al Presidente di Brianzacque, Enrico Boerci e all’assessore all’Istruzione e Vicesindaco, Alessia Villa.

“Non appena BrianzAcque ci ha proposto questo progetto, abbiamo immediatamente accettato – ha commentato l’assessore Villa – L’acqua è un bene prezioso ed è importante insegnare ai piccoli che non deve essere sprecata e che bisogna rispettarla”.

Soddisfatto anche il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci:

“Innanzitutto un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale che si è dimostrata molto sensibile ad accogliere l’iniziativa e alle insegnanti senza le quali non sarebbe stato possibile intraprendere questo percorso. E’ fondamentale che i bambini, futuri adulti, non diano per scontato la disponibilità e la facilita di accesso all’acqua potabile. Noi viviamo in un territorio fortunato, ma purtroppo non tutti godono di una situazione così favorevole”.

Grande entusiasmo anche a Cavenago

A Cavenago invece sono stati oltre 100 bambini della scuola d’infanzia Ada Negri a presentare il loro Manifesto al Presidente Enrico Boerci e al sindaco Francesco Seghi.