Anche il Comune di Aicurzio, nella persona del sindaco Matteo Baraggia, ha emesso una ordinanza per vietare l’utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia su tutto il territorio comunale aicurziese dal 23 dicembre al 15 gennaio 2020.

“Fuochi d’artificio, petardi e botti sono un vero e proprio incubo per cani e gatti,e tutti gli animali selvatici – ha scritto il primo cittadino Matteo Baraggia sul suo profilo Facebook – Un incubo che in questo periodo dell’anno si materializza e che può trasformarsi in una causa di problematiche anche serie per questi animali che, è risaputo, hanno un udito molto superiore rispetto a quello umano. Gli animali rispondono infatti al rumore molto forte, spesso cercando di fuggire o mettendo in atto comportamenti ansiosi. Non solo, anche i bagliori e le luci possono disorientarli e creare situazioni di pericolo sia per l’animale in questione sia per chi lo circonda Il consiglio per i proprietari di cani e gatti è quindi quello di non lasciarli soli e di evitare di lasciarli all’aperto. E’ infatti meglio tenerli in casa con radio o tv accese dotandoli di tutti gli elementi identificativi possibili. L’Amministrazione comunale di Aicurzio invita la cittadinanza a festeggiare facendo un Brindisi con del buon vino ed evitando l’utilizzo di fuochi d’artificio estremamente rumorosi, botti e petardi. Leggi sul nostro sito l’ordinanza emessa.Buon anno nuovo”.