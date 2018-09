Addio al Cavalier Elli, memoria storica degli anni della seconda guerra mondiale, il custode degli avvenimenti di quel periodo, che voleva tramandare, affinché non venissero dimenticati dalle nuove generazioni.

L’associazione mutilati e invalidi di guerra piange il Cavalier Elli

Si è spento sabato all’età di 94 anni il Cavaliere Ufficiale Dante Elli, originario di Meda, ma da tempo residente a Lentate sul Seveso. Il suo cuore, però, è sempre rimasto legato a Meda, dove per decenni aveva guidato la sezione locale dell’associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig), con sede in via Edmondo De Amicis. Quei locali erano la sua seconda casa ed era stato tanto il dispiacere quando dovette lasciarli per alcuni lavori che dovevano essere eseguiti nello stabile, che ospitava anche altre associazioni, tra cui quella dei combattenti e reduci.

Dava un supporto alle vedove di guerra

Sempre attivo e pieno di energie, si impegnava a organizzare le gite sociali per unire gli appartenenti al gruppo. Ma seguiva anche le vedove di guerra, dando loro un supporto per l’acquisizione della pensione di reversibilità. Le esequie sono state celebrate oggi, lunedì 3 settembre 2018, nella parrocchia San Vito a Lentate sul Seveso.

IL RICORDO DEL CAVALIER ELLI SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA MARTEDI’ 4 SETTEMBRE 2018