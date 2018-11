Adescato da una 32enne con la promessa di fare sesso viene invece derubato.

Adescato con la promessa di fare sesso

Nella mattinata di ieri, sabato 10 novembre, come scrive il settimanale settegiorni.it, con la promessa di prestazioni sessuali una 32enne ha adescato un cittadino di Abbiategrasso. Per “consumare” la donna si è fatta accompagnare nell’abitazione dell’uomo e, una volta raggiunto l’appartamento, ha presto fatto comprendere che le sue intenzioni non erano quelle sperate dalla sua “vittima”. Nessuna “consumazione” insomma; ha arraffato una serie di oggetti di valore e si è poi data velocemente alla fuga. Il malcapitato non ha dunque potuto fare altro che segnalare immediatamente alle forze dell’ordine quanto accaduto. Deve aver pensato che poteva anche accettare di… andare in bianco, ma non di farsi anche derubare. Pregustando “ore calde”, la ladruncola l’aveva osservata bene ed è stato proprio grazie alle sue indicazioni che i militari dell’Arma sono riusciti a fermarla.

Fermata dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Abbiategrasso, poco dopo la denuncia dell’uomo, hanno infatti fermato A. G., nata in Romania nel 1986, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, coniugata, nullafacente e con precedenti di polizia. Bloccata la malfattrice, i militari hanno recuperato interamente la refurtiva e l’hanno riconsegnata al malcapitato. La 32enne è stata poi affidata alla Questura di Milano per dare avvio alle procedure di espulsione.