Agente fuori servizio insegue e ferma pirata della strada.

Aveva da poco terminato il turno di lavoro e stava tornando a casa, quando si è imbattuta in un incidente e non ci ha pensato due volte a inseguire il pirata della strada che aveva appena investito una signora sulle strisce pedonali per poi allontanarsi. Protagonista una vigilessa in forza alla Polizia locale di Meda.

