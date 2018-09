Aggredisce la ex per soldi, cesanese in manette. I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato un 47enne.

La relazione tra i due era finita da tempo

La loro relazione era finita da tempo ma lui, schiavo dell’alcol, continuava a darle il tormento. Nella notte tra venerdì e sabato si è presentato a casa sua e, con la violenza, l’ha costretto a consegnargli 600 euro in contanti. Lei, una 44enne nata in Romania, questa volta non è stata in silenzio, e ha trovato il coraggio di denunciare la violenza: ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, che hanno arrestato il suo ex compagno.

Estorsione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale

Si tratta di un quarantasettenne di Cesano, finito nei guai per estorsione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri della Tenenza di via Nazionale dei giovi hanno fatto scattare le manette ai polsi dell’uomo. In preda ai fumi dell’alcol, tra venerdì e sabato il 47enne si è presentato alla porta della sua ex. Entrato in casa con la forza, l’ha picchiata e minacciata con un taglierino per farsi consegnare i soldi, 600 euro in tutto. La donna, dopo essere riuscita a divincolarsi e a scappare, si è precipitata in strada, dove l’hanno trovata pochi minuti dopo, terrorizzata, i carabinieri a cui, nel frattempo, aveva chiesto aiuto. I militari l’hanno fermato mentre tentava la fuga. Bloccato, il 47enne ha insultato e aggredito persino i carabinieri a calci e pugni.