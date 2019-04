Aggrediti da un pitbull nel cortile di casa gravi due bambini. E’ successo alle 16,30 alle case comunali di via Monte Sabotino a Limbiate, i due piccoli sono stati accompagnati d’urgenza al San Gerardo.

Due bambini sono stati aggrediti da un pitbull in via Monte Sabotino, al quartiere Mombello. Dalle prime informazioni le loro condizioni sarebbero gravi. E’ successo questo pomeriggio, sabato 13 aprile, alle 16,30. Dalle prime ricostruzioni, i due cuginetti di circa 5 e 7 anni stavano giocando nel cortile del palazzo, quando il cane, di proprietà di una famiglia che abita nello stabile, è balzato fuori dal balcone dell’appartamento al piano terra.

Sul posto due ambulanze, due automediche e i carabinieri

Il pitbull si è avventato contro i bambini che si trovavano in cortile, causando ferite profonde a entrambi. Alcuni residenti che hanno assistito alla terribile scena sono intervenuti, riuscendo a far mollare la presa all’animale. Per soccorrere i due piccoli sono intervenute due ambulanze e due automediche che hanno accompagnato i bimbi all’ospedale San Gerardo. Soccorsa anche la sorella maggiore della bambina che ha avuto un mancamento.

Il cane aveva già attaccato in passato

In via Monte Sabotino si sono portate anche diverse pattuglie dei carabinieri. Il cane è stato portato via, mentre il padrone ha seguito le forze dell’ordine in caserma. Alcuni residenti del palazzo avevano già denunciato alle autorità la pericolosità del cane: pochi mesi fa avrebbe aggredito un altro bambino procurandogli una lieve ferita.

