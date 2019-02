Aggredito in strada e ferito al collo 59enne in ospedale.E’ successo alle 11,30 di questa mattina in via Garibaldi a Nova Milanese, l’aggressore è fuggito

Aggredito in strada e ferito al collo

Un uomo di 59 anni stava camminando in via Garibaldi quando è stato aggredito da una persona all’altezza del civico 32. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 febbraio. L’assalitore, armato di taglierino, si è avventato contro la vittima ferendola al collo, poi è fuggito.

Caccia all’aggressore

In soccorso del 59enne sono accorsi un’ambulanza della Croce rossa di Cusano Milanino e l’automedica in codice rosso. I sanitari e il medico, dopo aver prestato i primi soccorsi al ferito, lo hanno accompagnato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Nova Milanese che in queste ore stanno dando la caccia all’aggressore e indagano per capire motivazioni del gesto.