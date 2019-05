Aggressione a Biassono pochi minuti fa, in via Cesana e Villa.

Lite in via Cesana e Villa a Biassono, all’altezza del civico 17, dove sono presenti alcune attività commerciali. Per cause ancora da accertare, da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, è rimasto ferito un 44enne. L’evento classificato come violento dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) si è verificato pochi minuti prima delle 15, in strada. Una volta dato all’allarme, sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce verde lissonese per soccorrere il 44enne. Insieme all’ambulanza è arrivata anche una gazzella dei carabinieri della locale Stazione per eseguire gli accertamenti del caso. In particolare risalire alle cause dell’aggressione. Alla fine per l’uomo non si è reso necessario il trasporto in ospedale.