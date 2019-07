Aggressione a Busnago: ferito un 45enne. E’ accaduto nella notte in via Delle Industrie. Aggredito un uomo di 31 anni anche a Limbiate in via Garibaldi.

Aggressione a Busnago

Un uomo di 45 anni è rimasto vittima di un evento violento questa notte a Busnago. Tutto è accaduto poco dopo le 2 in via delle Industrie all’altezza del civico 2 da dove è partita la chiamata al 118. Sul posto è intervenuta l’ambulanza assieme ai Carabinieri della Compagnia di Monza, per accertare la dinamica dell’evento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come “aggressione”. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Vimercate.

Aggredito un uomo anche a Limbiate

Un’altra aggressione si è verificata ieri sera a Limbiate (Mombello) poco dopo le 22. E’ accaduto in via Garibaldi, all’altezza del civico 33, dove sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Desio e l’ambulanza della Croce Rossa per soccorrere un 31enne. In seguito non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Vigili del fuoco in azienda

Poco dopo la mezzanotte i Vigili del fuoco di Monza sono intervenuti a Ornago, all’interno di un impianto lavorativo in via Ciucani 1. Per precauzione sul posto è arrivata anche l’ambulanza dei Volontari di Vimercate e l’automedica. Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto.