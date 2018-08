Aggressione questa notte a Cesano Maderno. Vittima un uomo di 57 anni trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. Anche una caduta a Giussano.

Aggressione a Cesano Maderno

Una nuova aggressione in Brianza nella notte. Dopo le diverse segnalazioni delle scorse settimane a Desio questa volta è toccato a Cesano Maderno. Vittima un uomo di 57 anni che intorno alle 2.30, seocndo quanto riportato sul sito dell’agenzia regionale emergenza urgenza, è stato aggredito in via Addolorata. Sul posto dopo la chiamata al 118 si è portata la croce bianca di Cesano e i Carabinieri della compagnia di Desio a cui è affidata la ricostruzione di quanto accaduto. Il 57enne è stato soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale di Desio.

Sempre nella notte, ma a Giussano, un ragazzo di 29 anni è stato soccorso in via Prealpi a seguito di una caduta. Il 29enne, intorno alle 4.15, è stato raggiunto dall’ambulanza locale e portato in ospedale in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri.