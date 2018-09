Aggressione a Giussano: ferito un 27enne. E’ accaduto nella notte in via Viganò. A Monza grave malore in via Spalto Piodo, si è sentita male una 50enne trasportata al Policlinico cittadino.

Aggressione a Giussano: ferito un 27enne

Un ragazzo di 27 anni è stato vittima di un evento violento questa notte a Giussano. Tutto è accaduto intorno alle 2 in via Viganò da dove è partita la chiamata al 118. Sul posto è intervenuta la Croce bianca di Besana assieme ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, per accertare la dinamica dell’evento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come “aggressione”.

Grave malore a Monza

Sempre nella notte, poco dopo l’una, una donna di 50 anni ha avvertito un grave malore a Monza, in via Spalto Piodo. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto si sono portati i soccorritori della Croce bianca di Biassono che hanno prestato le prime cure alla donna. Poi le sue condizioni sono leggermente migliorate. Tanto che la donna è stata trasportata al Policlinico di Monza in codice giallo.

Incidente stradale a Cornate d’Adda

Segnaliamo anche un sinistro stradale avvenuto a Cornate d’Adda in via Mazzini. L’incidente ha coinvolto due auto. Sono rimaste ferite due giovani ragazze di 23 e 24 anni. A soccorrerle l’ambulanza e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito. Le condizioni delle due giovani non destano preoccupazioni. Sono state portate in ospedale a Vimercate in codice verde per essere sottoposte agli accertamenti del caso.

Intossicazione etilica a Monza

Infine segnaliamo un caso di intossicazione etilica a Monza. Poco dopo la mezzanotte la Croce rossa di Monza e Brianza è intervenuta in via Carlo Amati per soccorrere un uomo in stato di ebbrezza alcolica. Si tratta di un 40enne che ha rifiutato il trasporto in ospedale.