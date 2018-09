Aggressione a Limbiate: ferita una 26enne. E’ accaduto nella notte in via Turati. A Lesmo investito un uomo di 33 anni, trasportato al San Gerardo in codice giallo.

Aggressione a Limbiate: ferita una 26enne

Una ragazza di 26 anni è stata vittima di un evento violento questa notte a Limbiate. Tutto è accaduto poco prima delle 4 in via Turati da dove è partita la chiamata al 118. Sul posto è intervenuta la croce rossa di Paderno assieme ai Carabinieri della compagnia di Desio, per accertare la dinamica dell’evento, classificata dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come “aggressione”.

La giovane è stata soccorsa e trasporta in codice verde all’ospedale di Paderno Dugnano.

Investimento a Lesmo

Sempre nella notte, poco dopo l’1.30, un uomo di 33 anni è stato investito a Lesmo, in viale Rimembranze. Gli operatori della croce rossa di Villasanta si sono portati sul posto immediatamente e dopo le prime cure hanno trasportato il 33enne in ospedale a Monza, in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i militari della compagnia di Monza, per chiarire la dinamica del sinistro.

Due malori a Biassono

Infine segnaliamo due interventi per malore entrambi a Biassono. In via al Parco è stato soccorso un 39enne portato al San Gerardo in codice giallo alle 3.30. Poco dopo anche un 78enne si è sentito male ed è stato portato in ospedale per accertamenti.