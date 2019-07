Aggressione a Monza e malore a Varedo. Ecco gli interventi dei soccorritori nella notte.

Aggressione a Monza

Un’aggressione e un malore nella notte in Brianza. L’evento violento, come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si è verificato in via Buonarroti a Monza poco dopo le 4.30. Soccorso un 33enne visitato sul posto dai sanitari della Croce rossa di Monza e Brianza e poi trasportato precauzionalmente all’Ospedale San Gerardo in codice verde. Allertata anche la Questura di Monza.

Malore a Varedo

Sempre nella notte, pochi minuti dopo le tre, un 36enne è stato soccorso dalla Croce rossa di Varedo a seguito di un malore sulla SS 527. All’uomo, raggiunto dai sanitari, sono state prestate le prime cure sul posto e poi è stato disposto il trasferimento all’Ospedale di Paderno Dugnano in codice giallo.