Aggressione a Monza questa notte, in viale Libertà 93. Da segnalare, tra gli avvenimenti notturni, anche due intossicazioni etiliche, una a Cesano Maderno, l’altra a Desio.

Nuova aggressione a Monza

Ennesimo episodio violento a Monza. Poco dopo le 5 un uomo di 40 anni e una donna di 45 sono stati coinvolti in un’aggressione in viale Libertà, all’altezza del civico 93. Sul posto è intervenuta in codice giallo la Croce rossa di Monza, che dopo i primi soccorsi ha derubricato l’intervento a verde. Poco prima delle 6 i due sono stati quindi trasportati in codice verde all’ospedale San Gerardo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Monza per fare chiarezza sull’accaduto.

Due intossicazioni etiliche

Sempre nel corso della notte si sono verificate due intossicazioni etiliche. La prima, intorno all’1, ha visto coinvolto un uomo di 46 anni, soccorso in via Como a Cesano Maderno. Sul posto è intervenuta la Croce bianca di Cesano che ha trasportato l’uomo in codice verde all’ospedale di Desio. Più gravi le condizioni del 49enne che si è sentito male, sempre a causa di un’intossicazione etilica, in via Rossini a Desio intorno alle 4. L’uomo, infatti, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza dalla Croce verde di Lissone. In entrambi i casi sul posto erano presenti i Carabinieri di Desio.