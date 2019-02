Aggressione a Seveso: 46enne in ospedale. Intervento di ambulanza e Carabinieri questa notte in via Boves.

Aggressione a Seveso

Un uomo di 46 anni è finito in ospedale questa notte a seguito di un evento violento, classificato dall’agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione. In base a quanto riportato da Areu i soccorsi sono stati attivati poco dopo mezzanotte: sul posto in via Boves a Seveso ambulanza e Carabinieri. L’uomo è stato medicato sul posto e poi trasportato in ospedale a Desio in codice verde, quindi in buone condizioni generali.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Sempre nella notte una donna di 40 anni è stata soccorsa in un impianto lavorativo di via Galilei a Burago per un malore. La 40enne, visitata dai paramedici intorno alle 2.15, si è ripresa in fretta e non è stato disposto il trasporto in ospedale.