Il primo degli interventi risale alle 3.57 a Desio per un non noto in codice giallo in via Bengasi. Sul posto si sono portati i sanitari della Croce Rossa di Desio. Quattro i giovani, di 21 e 22 anni, rimasti coinvolti in un incidente in viale Elvezia, a Monza, alle 4.19. Oltre a due ambulanze, è intervenuta anche l’automedica. Per fortuna alla fine l’incidente si è risolto con un codice verde e il trasporto di uno dei feriti al San Gerardo di Monza. Per la ricostruzione sono stati chiamati ad operare gli agenti della Polizia Locale.

Aggressione poco dopo le cinque

Da registrare alle 5.20 a Monza, in piazza Regina Margherita, un’aggressione in cui è rimasta ferita una donna di 40 anni, poi trasferita in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Poco dopo le 6.30 un’altra chiamata al 118, questa volta da Meda. Giallo il codice con cui è stato attivato l’intervento per un ribaltamento in via Angeli Custodi. Chiamati sul posto anche i Vigili del Fuoco.

