Aggressione in strada a Limbiate: ferito un 50enne portato in ospedale in codice verde. L’evento violento nella notte, poco prima dell’una, in piazza della Repubblica.

Aggressione in strada a Limbiate: 50enne in ospedale

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito lievemente nella notte tra lunedì e martedì 9 luglio a seguito di un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, come aggressione.

Tutto è avvenuto pochi minuti prima dell’una in piazza della Repubblica. Piazza che i soccorritori e i Carabinieri della Compagnia di Desio hanno raggiunto in pochi minuti dopo la chiamata al 118. L’uomo è stato visitato sul posto e poi trasferito in buone condizioni all’Ospedale di Garbagnate Milanese. Ancora da chiarire le modalità dell’aggressione.