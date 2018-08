Aggressione in via Brunati a Verano. E’ successo poco dopo le 14.

Aggressione in via Brunati a Verano. E’ successo poco dopo le 14. Intervento dei carabinieri della Compagnia di Seregno e dell’ambulanza della Croce bianca di Besana, nella strada che si trova nell’area commerciale vicino ai supermercati Eurospin e Tigotà. L’allarme è stato lanciato alle 14.12. Ad avere la peggio un ragazzo di 22 anni che è rimasto ferito in modo lieve. Non è ancora chiaro cosa sia successo di preciso. Sulla vicenda indagano i militari. Il giovane è stato soccorso e portato all’ospedale di Carate in codice verde.