Aggressioni, incidente e intossicazioni nella notte appena trascorsa in Brianza. Tre gli interventi dei soccorritori tra Seregno e Monza.

Aggressioni, incidenti e intossicazioni

Sono tre gli interventi effettuati nella notte appena trascorsa dai soccorritori in Brianza. Il primo intorno a mezzanotte e mezza per un evento violento classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione. Gli operatori di Seregno soccorso, insieme ai Carabinieri della compagnia di Seregno, si sono portati in via San Martino per soccorrere una persona di 40 anni rimasta lievemente ferita. Dopo le prime cure sul posto è stata accompagnata in ospedale a Carate per gli accertamenti del caso.

Poco dopo l’una invece a Monza si è verificato un incidente. Un ragazzo di 28 anni, per cause ancora da accertare, è caduto dalla moto in viale Elvezia ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza – proveniente da Biassono – e della Polizia locale che si è occupata dei rilievi. Fortunatamente per il giovane sono lievi ferite, medicate al San Gerardo.

Infine pochi minuti dopo altro intervento, sempre a Monza, in via Arosio per un’intossicazione etilica. Soccorso un uomo di 64 anni, anche lui portato al San Gerardo in codice verde.