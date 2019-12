Agguato al centro ippico Brianteo a Lentate per rubare l’incasso della giornata. L’autore è stato arrestato dalla Polizia stradale di Seriate.

Agguato al centro ippico, via con la borsa

Prima l’ha aggredita nel parcheggio del centro ippico Brianteo per rubarle la borsetta con l’incasso della giornata, poi si è dileguato credendo di farla franca. Ma tre ore dopo è stato beccato sull’A4 dagli agenti della Polizia stradale di Seriate, che lo hanno arrestato.

Aggredisce un’impiegata per rubarle la borsa

A finire nei guai un 37enne di origine marocchina, che sabato 30 novembre poco dopo le 18.30 ha atteso un’impiegata 59enne del maneggio di via Gerbino a Birago per rubarle la borsetta, contenente circa 1.200 euro in contanti. Dopo si è dato alla fuga a bordo di una «Renault Clio».

Arrestato dalla Polizia stradale

Tre ore dopo è stato fermato per un normale controllo lungo l’autostrada A4, nel territorio bresciano di Ospitaletto. Gli agenti della Polizia stradale hanno trovato la borsetta nel bagagliaio e ricostruito quanto accaduto. L’uomo è stato quindi arrestato. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il 37enne in passato aveva frequentato il centro ippico e che era stato allontanato a seguito di alcuni ammanchi dalla cassa.