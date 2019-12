Agrate: incidente sulla Sp Melzo Monza. Scontro tra due auto poco dopo le 4: soccorsi un 31enne e un 45enne.

Incidente nella notte appena trascorsa ad Agrate Brianza, più precisamente sulla Sp Melzo Monza. Poco dopo le quattro, in base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, ci sarebbe stato uno scontro tra due auto in cui sono rimaste coinvolte due persone. Si tratta di due uomini di 31 e 45 anni, soccorso dai volontari della Croce bianca e trasportati in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.

Da segnalare anche l’incidente avvenuto ieri sera, sempre in territorio vimecatese, a Cavenago. Intorno alle 21 si è verificato un investimento in via Garibaldi. Soccorso un 34enne che fortunatamente avrebbe riportato solo lievi ferite. L’uomo è strato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.