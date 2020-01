Agrate, montagne di debiti per l’amministratore trovato morto qualche mese fa ad Agrate Brianza.

Interi condomini con decine di famiglie che, a loro insaputa, non pagavano le bollette da anni. Debiti enormi, anche per centinaia di migliaia di euro, scoperti sui conti dei palazzi gestiti dal ragionier Luciano Galbiati, conosciutissimo amministratore di condominio, scomparso in circostanze tragiche all’inizio del dicembre scorso.

Il suo corpo venne ritrovato nel suo ufficio

Il suo corpo fu trovato nell’ufficio di via San Paolo ad Agrate Brianza, a due passi dal Comune e dalla chiesa, dove il professionista, stimato e apprezzato, lavorava da sempre. Tanti i palazzi amministrati. Tanta l’esperienza accumulata negli anni.

