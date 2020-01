Agrate: picchiato e rapinato in pieno giorno da tre coetanei. La rapina è avvenuta in pieno giorno lungo via Dante, alla fermata dell’autobus.

Agrate: picchiato e rapinato in pieno giorno da tre coetanei

La rapina è avvenuta in pieno giorno lungo via Dante alla fermata dell’autobus. Gli hanno puntato l’arma al volto, lo hanno colpito con pugni, calci e anche una testata e lo hanno costretto a svuotare le tasche e lo zaino di scuola.

E’ accaduto mercoledì scorso ad Agrate. La vittima è un ragazzo di 17 anni, residente in paese. Una vicenda che la mamma del giovane ha voluto raccontare nel dettaglio sulle pagine del Giornale di Vimercate, in edicola da oggi martedì 21 gennaio.

“In molti hanno assistito alla scena ma non hanno nemmeno chiamato le forze dell’ordine” – ha raccontato la mamma che ha sporto denuncia ai Carabinieri.