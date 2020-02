Ragazza investita da un’automobile in via Verdi ad Agrate Brianza.

Brutto incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, quello che è si è verificato oggi pomeriggio, lunedì 10 febbraio 2020, una manciata di minuti prima delle 15.20 in via Verdi.

Ad avere la peggio una giovane di 15 anni

Ad avere la peggio è una ragazza di 15 anni che è stata investita da una automobile. Inizialmente le sue condizioni sembravano molto gravi, tant’è che ambulanza e automedica sono arrivate in codice rosso sul luogo dell’incidente.

Fortunatamente, però, le condizioni di salute della 15enne non erano così preoccupanti. Per questo motivo è stata soccorsa in codice verde.