Al via le pattuglie serali della Polizia locale a Limbiate. L’attività prevede l’incremento della presenza sul territorio finalizzata alla sicurezza urbana e stradale con servizi in orario serale e notturno fino al 30 settembre.

Al via le pattuglie serali

Gli agenti coordinati dal comandante Marco Baffa saranno impegnati con una pattuglia il venerdì e sabato sera dalle 21 alle 24 in attività di presidio del territorio, girando per i quartieri e prestando particolarmente attenzione ai punti più sensibili come le piazze, il parco di Villa Mella e altre aree verdi, luoghi dove si svolgono manifestazioni ed eventi, i quartieri più periferici.

Controlli sul territorio e sicurezza stradale

Tra gli obiettivi anche la sicurezza stradale, sono quindi previsti presidi lungo le strade a maggiore percorrenza, controlli sul disturbo della quiete pubblico, attività per la sicurezza delle attività commerciali. Per lo svolgimento di questa attività l’Amministrazione ha stanziato settemila euro.

Il commento del sindaco

Un’estate più sicura per tutti quelli che restano in città, è l’obiettivo del sindaco Antonio Romeo: “I cittadini limbiatesi devono sentirsi sicuri, specialmente nel periodo estivo, quando, anche grazie ad iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale, può essere piacevole passeggiare per le vie, per raggiungere punti di ritrovo e di festa. L’obiettivo è la sicurezza a tutto campo, dal controllo del territorio, alla repressione di comportamenti legati alla circolazione stradale, dai disturbi della quiete pubblica sino al monitoraggio sulla frequentazione di soggetti a rischio presenti sul territorio”.