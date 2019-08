Alberi sradicati a Nova Milanese per il maltempo. Oggi pomeriggio due piante sono cadute in via Madonnina e in via Rossini

Il maltempo di questo pomeriggio, mercoledì 7 agosto, hanno causato importanti danni a Nova Milanese. Almeno due le piante sradicate in via Madonnina e in via Rossini. Dalle 17 pioggia e vento hanno mobilitato Polizia Locale e manutentori. Per fortuna nessun ferito.

Marciapiede e asfalto dissestati

Lo sradicamento degli alberi ha provocato dissesti all’asfalto dei marciapiedi, con parte delle fronte e dei rami che hanno invaso la sede stradale. Il primo arbusto si è scaraventato a terra in via Madonnina, a due passi dal centro cittadino, il tronco del secondo invece, è rovinato in un parcheggio pubblico di via Gioacchino Rossini.