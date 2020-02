Albero cade per il vento e finisce sull’auto del consigliere comunale di Meda Massimo Nava.

Albero cade in via De Gasperi

Fortunatamente si è risolto senza gravi conseguenze l’episodio che ha coinvolto l’ex assessore e attuale consigliere comunale del Pd (appena rientrato in Consiglio comunale dopo due anni di assenza) Massimo Nava. Il fatto è accaduto mercoledì intorno alle 15.30, quando in tutta la zona si sono abbattute forti raffiche di vento. Il consigliere aveva lasciato l’auto, una Nissan Qashqai, fuori da casa, in via De Gasperi, nei pressi dell’aiuola di competenza comunale dove svettano dei pini.

Ramo finisce sul cofano

A causa del vento la parte superiore di uno di questi è crollata, abbattendosi sulla strada. “Fortunatamente l’albero non è finito proprio sulla vettura, altrimenti l’avrebbe sfondata – ha spiegato Nava – Un grosso ramo della fronda si è abbattuto sul cofano, causando solo lievi danni. La cosa importante è che in quel momento non stava passando nessuno, poi per il resto tutto è risolvibile”.

Sul posto Polizia Locale e ditta del verde

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale e gli addetti della ditta che si occupa del verde, per rimuovere l’albero e ripristinare la sicurezza. Gli agenti, che dalla targa sono risaliti al proprietario della vettura appurando che abitava proprio lungo la via, hanno citofonato a Nava, ignaro dell’accaduto.